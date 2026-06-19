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Общество

Путаница с ампутированной ногой привела к полицейской операции

В Южной Корее путаница с ампутированной ногой привела к расследованию полиции
Tsuguliev/Shutterstock/FOTODOM

В Инчхоне человеческая нога, обнаруженная на предприятии по переработке отходов, оказалась ампутированной конечностью пациента местной больницы, пишет YNA.

Как сообщает полиция, 80-летнему пациенту была проведена операция по ампутации ноги. После хирургического вмешательства конечность поместили в специальный контейнер для медицинских отходов в соответствии с установленными процедурами.

По данным следствия, на следующий день 60-летний волонтер, помогавший в больнице, во время уборки по ошибке принял содержимое контейнера за строительный мусор и выбросил его вместе с отходами, предназначенными для переработки.

Человеческую ногу обнаружил сотрудник Центра переработки ресурсов. После сообщения о находке полиция начала расследование, пытаясь установить личность человека, которому принадлежала конечность.

Разгадать происхождение находки удалось спустя неделю. Руководство больницы самостоятельно обратилось в правоохранительные органы после того, как старшая медсестра увидела сообщения в СМИ и сопоставила их с недавней ампутацией одного из пациентов. Внутренняя проверка записей камер видеонаблюдения и опрос сотрудников подтвердили версию о случайной ошибке при утилизации отходов.

Полиция провела ДНК-экспертизу, результаты которой подтвердили, что найденная конечность принадлежала пациенту больницы. В настоящее время правоохранительные органы продолжают проверку обстоятельств произошедшего. Следователи изучают порядок обращения с медицинскими отходами в учреждении и устанавливают, были ли допущены нарушения требований законодательства.

Ранее мужчина лишился всех конечностей после планового визита к стоматологу.

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