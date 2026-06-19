Стрелявшего по детям наркомана будут судить в Красноярске

В Красноярске стрелявший по детям наркоман предстанет перед судом

Жителю Красноярска грозит до семи лет колонии за стрельбу по детям и угрозы. Об этом сообщает ГСУ СК РФ региона.

Инцидент произошел во дворе дома по улице Линейной. Обвиняемый под наркотиками сначала обстрелял урну с мусором, затем подошел к припаркованному автомобилю, в котором находились женщина и ее семилетняя дочь. Мужчина направил оружие в сторону ребенка и высказал угрозы.

Когда потенциальным жертвам удалось сбежать от злоумышленника, он направился к спортивной школе, где увидел группу подростков. Дети разбежались, но две девочки забежали обратно в здание. Нападающий побежал за ними, продолжил направлять пистолет в сторону одной из несовершеннолетних и угрожать ей. Злоумышленника скрутил отец одной из школьниц.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее мужчина устроил стрельбу из пистолета на шашлыках в Ленобласти.