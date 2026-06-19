Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Стрелявшего по детям наркомана будут судить в Красноярске

В Красноярске стрелявший по детям наркоман предстанет перед судом
Shutterstock

Жителю Красноярска грозит до семи лет колонии за стрельбу по детям и угрозы. Об этом сообщает ГСУ СК РФ региона.

Инцидент произошел во дворе дома по улице Линейной. Обвиняемый под наркотиками сначала обстрелял урну с мусором, затем подошел к припаркованному автомобилю, в котором находились женщина и ее семилетняя дочь. Мужчина направил оружие в сторону ребенка и высказал угрозы.

Когда потенциальным жертвам удалось сбежать от злоумышленника, он направился к спортивной школе, где увидел группу подростков. Дети разбежались, но две девочки забежали обратно в здание. Нападающий побежал за ними, продолжил направлять пистолет в сторону одной из несовершеннолетних и угрожать ей. Злоумышленника скрутил отец одной из школьниц.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее мужчина устроил стрельбу из пистолета на шашлыках в Ленобласти.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Когда массаж опасен: 7 симптомов, с которыми нельзя ложиться на кушетку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!