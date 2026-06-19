Госпиталь в Ульяновске получил новое оборудование в рамках проекта «Города Героев. Год памяти»

Ульяновскому областному госпиталю ветеранов войн передали новое медицинское оборудование на сумму более 10 млн рублей в рамках проекта «Города Героев. Год памяти» благотворительной программы ДоброFON компании Fonbet и благотворительного фонда «Память поколений», сообщает пресс-служба компании.
Теперь в госпитале есть кабинет лечения нарушений памяти с интерактивными комплексами для когнитивной диагностики и тренировки, системами виртуальной реальности и тренажерами для восстановления моторики.
Как отметила начальник госпиталя Лилия Ибрагимова, оборудование откроет новые возможности для реабилитации пациентов.
«Благодаря этим инновационным технологиям мы можем предложить индивидуальный подход, повысить эффективность восстановительных программ и улучшить качество жизни наших ветеранов и граждан старшего поколения», — сказала она.
По словам управляющего акционера компании Fonbet Валентина Голованова, Ульяновский госпиталь стал первым учреждением, в котором в рамках проекта появился целый кабинет лечения нарушений памяти.
«Хотим поблагодарить Ульяновск и всех сотрудников госпиталя за теплый прием. Уверены, новое оборудование будет способствовать качественному восстановлению и профилактике нарушений здоровья наших ветеранов», — сказал он.
Напомним, всероссийский проект «Города Героев. Год памяти» – это продолжение прошлогодней инициативы благотворительной программы ДоброFON компании Fonbet и благотворительного фонда «Память поколений».