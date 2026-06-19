Госпиталь в Ульяновске получил новое оборудование в рамках проекта «Города Героев. Год памяти»

Ульяновский госпиталь получил новое оборудование на сумму более 10 млн рублей

Ульяновскому областному госпиталю ветеранов войн передали новое медицинское оборудование на сумму более 10 млн рублей в рамках проекта «Города Героев. Год памяти» благотворительной программы ДоброFON компании Fonbet и благотворительного фонда «Память поколений», сообщает пресс-служба компании.

Теперь в госпитале есть кабинет лечения нарушений памяти с интерактивными комплексами для когнитивной диагностики и тренировки, системами виртуальной реальности и тренажерами для восстановления моторики.

Как отметила начальник госпиталя Лилия Ибрагимова, оборудование откроет новые возможности для реабилитации пациентов.

«Благодаря этим инновационным технологиям мы можем предложить индивидуальный подход, повысить эффективность восстановительных программ и улучшить качество жизни наших ветеранов и граждан старшего поколения», — сказала она.

По словам управляющего акционера компании Fonbet Валентина Голованова, Ульяновский госпиталь стал первым учреждением, в котором в рамках проекта появился целый кабинет лечения нарушений памяти.

«Хотим поблагодарить Ульяновск и всех сотрудников госпиталя за теплый прием. Уверены, новое оборудование будет способствовать качественному восстановлению и профилактике нарушений здоровья наших ветеранов», — сказал он.

Напомним, всероссийский проект «Города Героев. Год памяти» – это продолжение прошлогодней инициативы благотворительной программы ДоброFON компании Fonbet и благотворительного фонда «Память поколений».