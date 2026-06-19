Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Госпиталь в Ульяновске получил новое оборудование в рамках проекта «Города Героев. Год памяти»

Ульяновский госпиталь получил новое оборудование на сумму более 10 млн рублей
ДоброFON

Ульяновскому областному госпиталю ветеранов войн передали новое медицинское оборудование на сумму более 10 млн рублей в рамках проекта «Города Героев. Год памяти» благотворительной программы ДоброFON компании Fonbet и благотворительного фонда «Память поколений», сообщает пресс-служба компании.

Теперь в госпитале есть кабинет лечения нарушений памяти с интерактивными комплексами для когнитивной диагностики и тренировки, системами виртуальной реальности и тренажерами для восстановления моторики.

Как отметила начальник госпиталя Лилия Ибрагимова, оборудование откроет новые возможности для реабилитации пациентов.

«Благодаря этим инновационным технологиям мы можем предложить индивидуальный подход, повысить эффективность восстановительных программ и улучшить качество жизни наших ветеранов и граждан старшего поколения», — сказала она.

По словам управляющего акционера компании Fonbet Валентина Голованова, Ульяновский госпиталь стал первым учреждением, в котором в рамках проекта появился целый кабинет лечения нарушений памяти.

«Хотим поблагодарить Ульяновск и всех сотрудников госпиталя за теплый прием. Уверены, новое оборудование будет способствовать качественному восстановлению и профилактике нарушений здоровья наших ветеранов», — сказал он.

Напомним, всероссийский проект «Города Героев. Год памяти» – это продолжение прошлогодней инициативы благотворительной программы ДоброFON компании Fonbet и благотворительного фонда «Память поколений».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Когда массаж опасен: 7 симптомов, с которыми нельзя ложиться на кушетку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!