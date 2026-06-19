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Общество

В Санкт-Петербурге наградили победителей Евразийской философской премии

Почти 1000 философов из 10 стран поучаствовали в Евразийской философской премии
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония вручения Евразийской философской премии. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Премия прошла на площадке девятого Российского философского конгресса. Он объединил почти 1000 философов из 10 стран мира: России, Болгарии, Сербии, Китая, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Армении.

Имена лауреатов в 10 номинациях держали в тайне до последнего момента. Их объявили со сцены в формате театрализованного шоу с элементами виртуальной реальности. Проект реализовали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Совет премии состоял из 51 ученого. В их числе оказалось 30 докторов наук и 16 кандидатов наук из 24 вузов и научных учреждений России и Ближнего Зарубежья. Победителей определили тайным голосованием.

«Сегодня в мире идет перелом эпох. Новый мир требует новых идей. Поэтому России как никогда нужны философы с их созидательными идеями и смыслами, способными сделать Россию новым мировым лидером», — отметил организатор премии, доктор философских наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев.

Одним из лауреатов Евразийской философской премии-2026 стал российский скульптор, академик Российской академии художеств Даши Намдаков.

«Совершенно неожиданно для меня я оказался в таком уважаемом для меня сообществе. Люблю всегда общаться с философами, читаю много. Для меня вот так получить премию – неожиданно. Особенно, когда занимаешься «молчаливой философией», для меня это великая честь», — рассказал он.

Полный список победителей разместили на сайте премии. Программа премии включает два открытых мероприятия. Так, 19 июня в арт-пространстве «МАРС» пройдет мастер-класс философа Александра Секацкого, а 20 июня в СПбГУ состоится философский баттл с участием лауреатов премии.

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