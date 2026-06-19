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Индийский монах пять лет непрерывно стоит на ногах

OC: монах из Индии 5 лет непрерывно стоит на ногах в рамках своего обета
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Индийский монах уже пять лет непрерывно стоит на ногах, пишет Oddity Central.

Даулат Гири Джи Махарадж принадлежит к религиозной секте Кхарешвари. Последователи этого направления дают обет постоянно находиться на ногах в качестве духовной практики и формы покаяния.

По словам монаха, его цель — очистить душу и приблизиться к богу Шиве. Для выполнения обета он полностью отказался от сидения и сна в лежачем положении.

Чтобы выдерживать столь экстремальную нагрузку, Даулат использует специальные ремни и подвесные конструкции, которые позволяют ему отдыхать стоя. Во время сна он опирается на своеобразные качели, не принимая горизонтального положения.

Однако многолетнее стояние серьезно сказалось на его здоровье. Ноги монаха сильно опухли и потемнели из-за нарушенного кровообращения. Врачи предупреждают, что длительное пребывание в вертикальном положении без полноценного отдыха может привести к тяжелым осложнениям.

Среди возможных последствий специалисты называют хронические отеки, повреждение сосудов, варикозное расширение вен и тромбоз глубоких вен. Несмотря на ухудшение состояния ног, монах продолжает придерживаться своего обета. В храме, где он живет, за ним ухаживают волонтеры, которые помогают ему в повседневной жизни и регулярно обрабатывают ноги лечебными мазями.

Ранее монах из Индии рассказал, что более десяти лет живет с поднятой вверх правой рукой.

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