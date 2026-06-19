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Общество

Полуголый приморец устроил забег с топором во дворах жилых домов

В Приморье полуголый мужчина бегал по двору с топором и попал на видео

В Приморском крае полуголый мужчина устроил утренний забег по улицам Владивостока с топором в руках. Об этом сообщает УМВД региона.

В дежурную часть отдела полиции Первомайского района поступило сообщение от местной жительницы. Женщина рассказала, что в районе улицы Часовитина неизвестный мужчина бежит по улице с предметом, похожим на топор. Видео пробежки приморца публикует Telegram-канал Владивосток №1.

Личность бегуна устанавливается, проводится проверка.

До этого в Ростове-на-Дону сотрудники полиции задержали местного жителя, который в обнаженном виде танцевал на улице и пугал прохожих. На ростовчанина составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее голый петербуржец под наркотиками разгромил машину такси.

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