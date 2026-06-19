Сбер присоединился к проекту по сохранению памяти о российских ученых

Сбер присоединился к проекту Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Технологическое наследие», направленного на сохранение памяти о российских ученых, сообщает пресс-служба банка.

В рамках проекта авторы наиболее детально заполненных анкет получат цифровой ИИ-образ ученого, созданного с помощью технологий Сбера.

В Сбере отметили, что проект призван сохранить память о выдающихся российских исследователях, научных школах и людях.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, проект поможет сделать наследие страны доступным.

«На протяжении десятилетий знакомство с идеями выдающихся ученых происходило через книги, статьи и архивы. Сегодня новые цифровые инструменты позволяют сделать этот опыт более живым, личным и вовлекающим», — сказал Ведяхин.

Также генеральный директор АСИ Светлана Чупшева рассказала, что главная цель проекта – сделать память о выдающихся ученых и изобретателях доступной для новых поколений.

«Поддержка таких крупных партнеров, как Сбер, открывает дополнительные возможности для представления таких историй современным языком и помогает привлечь внимание к выдающимся ученым, чьи работы определили развитие отечественной науки и технологий», — отметила она.