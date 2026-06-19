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Офтальмолог дал советы, как правильно выбрать солнцезащитные очки

Врач Гоизиев: при выборе солнцезащитных очков нужно учитывать затемнение линз
lamoda.ru

Неправильный выбор солнцезащитных очков может сильно навредить здоровью глаз, вызвав ожог сетчатки или катаракту. Поэтому при покупке аксессуара важно брать во внимание степень затемнения линз и ряд других признаков. Об этом Life.ru рассказал врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Сино Гоизиев.

По словам специалиста, степень затемнения линз солнцезащитных очков является более важным фактором, чем наличие ультрафиолетового фильтра.

«На дужке или ценнике должна быть маркировка UV400, 100% UV protection или CE. Если маркировки нет, такие очки могут быть даже опаснее полного отсутствия защиты: темные линзы расширяют зрачок, и ультрафиолет проникает глубже в структуры глаза», — объяснил он.

Врач отметил, что для прогулок в городе следует выбирать очки с фильтром категории 2, а для пляжного отдыха, поездок за рулем автомобиля или активного отдыха — категории 3. При этом аксессуары с фильтром категории 4 нужно использовать исключительно для высокогорья.

Офтальмолог также посоветовал отдавать предпочтение широким оправам, поскольку они защищают глаза не только спереди, но и по бокам. Кроме того, пользу принесет и поляризация, которая уменьшает блики и снижает зрительную усталость. Однако эксперт предупредил, что сама по себе она не может защитить от ультрафиолета, поэтому наличие UV-фильтра по-прежнему обязательно.

Приобретать солнцезащитные очки лучше всего в специализированных салонах оптики. В таких точках у покупателей есть возможность проверить сертификаты, оценить качество товара и получить гарантию.

Дерматовенеролог, косметолог Полина Круглова до этого говорила, что чрезмерное пребывание на солнце вызывает острое воспаление кожи, разрушает коллаген, а также становится причиной появления морщин и пигментных пятен. Помимо этого, по ее словам, избыток ультрафиолета повышает риск развития рака кожи, поэтому даже во время прогулок в городе необходимо защищать кожу от такого воздействия с помощью SPF-крема.

Ранее врач назвала частую ошибку в уходе за кожей летом.

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