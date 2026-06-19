Россиян предупредили о скрытой опасности в школьном питании

В некоторых школьных столовых вместо говядины подают свинину и курицу или добавляют в котлеты коллагеновый жир, субпродукты и сою. Такой способ замены дорогого мяса дешевым аналогом может негативно отразиться на здоровье школьников. Об этом в разговоре с газетой «Известия» предупредила гендиректор НИИ функционального питания Юлия Малеванная.

По словам специалиста, говядина является основным источником гемового железа и качественного белка с полным аминокислотным профилем в рационе ребенка.

«Свинина и курица (особенно дешевые категории) содержат избыток насыщенных жиров. Когда у ребенка в школе или больного в стационаре забирают говядину, заменяя ее, например, свиной шкурой с соей, запускается процесс хронической железодефицитной анемии и белковой недостаточности», — объяснила она.

Эксперт подчеркнула, что в итоге школьник, организм которого все еще растет, может столкнуться со снижением когнитивных способностей и слабым иммунитетом.

Помимо этого, навредить ребенку может и фальсификация молочных продуктов. В детском, как и в диетическом рационе, обязательно должен быть молочный жир, который является источником жирорастворимых витаминов (A, D, E) и фосфолипидов. Эти вещества нужны для развития мозга и нервной системы школьника.

В мае депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что с 1 сентября 2027 года в российских школах необходимо ввести урок ЗОЖ. В его рамках ученики будут изучать основы правильного питания, влияние вредных привычек на организм, психологическое здоровье и отношения с окружающими.

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