Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиян предупредили о скрытой опасности в школьном питании

Эксперт Малеванная: нехватка говядины вызывает у детей белковую недостаточность
Global Look Press

В некоторых школьных столовых вместо говядины подают свинину и курицу или добавляют в котлеты коллагеновый жир, субпродукты и сою. Такой способ замены дорогого мяса дешевым аналогом может негативно отразиться на здоровье школьников. Об этом в разговоре с газетой «Известия» предупредила гендиректор НИИ функционального питания Юлия Малеванная.

По словам специалиста, говядина является основным источником гемового железа и качественного белка с полным аминокислотным профилем в рационе ребенка.

«Свинина и курица (особенно дешевые категории) содержат избыток насыщенных жиров. Когда у ребенка в школе или больного в стационаре забирают говядину, заменяя ее, например, свиной шкурой с соей, запускается процесс хронической железодефицитной анемии и белковой недостаточности», — объяснила она.

Эксперт подчеркнула, что в итоге школьник, организм которого все еще растет, может столкнуться со снижением когнитивных способностей и слабым иммунитетом.

Помимо этого, навредить ребенку может и фальсификация молочных продуктов. В детском, как и в диетическом рационе, обязательно должен быть молочный жир, который является источником жирорастворимых витаминов (A, D, E) и фосфолипидов. Эти вещества нужны для развития мозга и нервной системы школьника.

В мае депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что с 1 сентября 2027 года в российских школах необходимо ввести урок ЗОЖ. В его рамках ученики будут изучать основы правильного питания, влияние вредных привычек на организм, психологическое здоровье и отношения с окружающими.

Ранее врач объяснила, почему дети боятся пробовать новые продукты.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Ответ Лаврова Украине, новые правила семейной ипотеки и опасности в Таиланде. Главное за 18 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!