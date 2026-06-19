Мошенники пугают россиян новой пошлиной

Мошенники звонят россиянам якобы от лица операторов и говорят о введении обязательной пошлины для сохранения номера телефона. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Там подчеркнули, что мошенники утверждают об изменении законодательства, а сохранить номер можно, если подтвердить данные через «Госуслуги». По телефону злоумышленники заставляют продиктовать код сброса пароля от личного кабинета, добавили в «Мошеловке».

В пресс-службе напомнили, что операторы сотовой связи никогда не требуют диктовать им коды доступа к «Госуслугам» или сброса пароля для верификации номера или тарифа.

До этого депутат Госдумы Антон Немкин рассказал, что если после ответа на телефонный звонок абонент слышит в трубке только молчание, после которого вызов прерывается, то чаще всего это является подготовкой к обману мошенниками. По его словам, таким образом аферисты проверяют активность телефонного номера, создавая базы жертв будущих атак.

Ранее в СФ призвали не отвечать на звонки с неизвестных номеров.