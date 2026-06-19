Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Мошенники пугают россиян новой пошлиной

«Мошеловка»: мошенники звонят россиянам якобы от лица мобильного оператора
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники звонят россиянам якобы от лица операторов и говорят о введении обязательной пошлины для сохранения номера телефона. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Там подчеркнули, что мошенники утверждают об изменении законодательства, а сохранить номер можно, если подтвердить данные через «Госуслуги». По телефону злоумышленники заставляют продиктовать код сброса пароля от личного кабинета, добавили в «Мошеловке».

В пресс-службе напомнили, что операторы сотовой связи никогда не требуют диктовать им коды доступа к «Госуслугам» или сброса пароля для верификации номера или тарифа.

До этого депутат Госдумы Антон Немкин рассказал, что если после ответа на телефонный звонок абонент слышит в трубке только молчание, после которого вызов прерывается, то чаще всего это является подготовкой к обману мошенниками. По его словам, таким образом аферисты проверяют активность телефонного номера, создавая базы жертв будущих атак.

Ранее в СФ призвали не отвечать на звонки с неизвестных номеров.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Ответ Лаврова Украине, новые правила семейной ипотеки и опасности в Таиланде. Главное за 18 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!