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Общество

В Москве объявили рейтинг лучших коммуникационных компаний

В рейтинге коммуникационных компаний приняли участие 133 номинанта
Антон Денисов/РИА Новости

В Общественной палате России объявили итоги и награждения участников четырнадцатого национального рейтинга коммуникационных компаний НР2К - 2026, сообщили в пресс-службе конкурса.

Отмечается, что в победителями рейтинга 2026 года стали компании «Михайлов и партнеры», Twiga PR, АГТ / AGT, emg и SPN Communications.

Как рассказал председатель совета НР2К, председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов, в этом году в рейтинге поучаствовало рекордное количество компаний – 133.

«Это свидетельствует о развитии сферы коммуникаций, о стремлении участников рынка коммуникационных услуг к прозрачной конкуренции, обмену опытом, профессиональной консолидации», – отметил он.

Сопредседатель совета НР2К, член общественного совета при Минцифры России Вячеслав Лащевский сообщил, что объем рынка коммуникаций превысил 2,5 трлн рублей в 2025 году. По его словам, перед компаниями коммуникационной сферы поставлены задачи стратегического развития отрасли.

Гендиректор оператора НР2К – коммуникационной группы «Византия» Игорь Райхман отметил новации рейтинга. он уточнил, что был введен показатель по прибыли компаний и соотношения прибыли и выручки. Также улучшили методологию оценки профессиональных мероприятий и отраслевых премий.

Организаторы уточнили, что результаты рейтинга были проверены специалистами компании «ФинЭкспертиза консалтинг», выступающей официальным консультантом НР2К.

«По итогам проведенного анализа мы подтверждаем, что расчет итоговых показателей рейтинга выполнен в соответствии с методологией, без ошибок и искажений», – сообщила гендиректор компании «ФинЭкспертиза консалтинг» Елена Трубникова.

Помимо основного рейтинга сформировали рейтинг компаний по связям с общественностью в партнерстве с АКОС. Также рейтинг брендинговых компаний подготовили с АБКР. В свою очередь, рейтинг компаний в сфере цифровых коммуникаций составили с ARDA.

Официальными информационными партнерами выступили «Газета.Ru» и «Лента.ру».

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