В ЭИСИ назвали главные вызовы избирательной кампании 2026 года

Выборы-2026 проходят в беспрецедентных условиях, а общество сталкивается с пятью ключевыми вызовами, которые требуют осмысления и готовности к ним. Об этом на круглом столе Экспертного института социальных исследований заявил директор Центра политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ Павел Данилин

По его словам, кампания отличается от предыдущих – своей тотальностью и масштабом угроз – от информационных атак до технологических манипуляций.

Сопредседатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием ОП РФ Максим Григорьев выразил уверенность в стремлении Запада нанести России стратегическое поражение. Участник СВО отметил готовность страны ответить на любые вызовы.

Директор Центра общественно-политических проектов Константин Листратов назвал международную нестабильность главным источником тревоги. По его мнению, Россия прошла масштабный стресс-тест — ее внешняя торговля и финансовая система перестроились, а стабильность госинститутов сохранилась. Он считает, рост тревожности усилил общественный запрос на устойчивость.

Научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что искусственный интеллект превратился в серьезный вызов для избирательных кампаний. По его словам, западные страны поднимают эту проблему на высший уровень, запрещая использование передовых моделей ИИ для иностранных граждан.

Эксперт ЭИСИ Анна Федорова отметила, что противники России рассматривают молодежь как приоритетную аудиторию для информационного воздействия. По ее словам, оппоненты стремятся внедрить нарративы о недоверии к власти.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов рассказал о преимуществе парламентских партий при выдвижении.

«В выборах без необходимости собирать подписи могут принять участие до 11 политических сил из 17 зарегистрированных, включая 5 парламентских партий. Остальные должны собирать подписи, порог – 200 000 по стране, не менее 7 000 в каждом из трех четвертей регионов», — сообщил он.

Директор по политическим исследованиям ВЦИОМ Михаил Мамонов озвучил данные декларируемого голосования: 35% – «Единая Россия»; 11% – ЛДПР и КПРФ; 10% – «Новые люди»; «Справедливая Россия» – 5%. При этом 88% опрошенных согласились с мотивом гражданского долга. Декларируемая явка составляет 66%. В группе 18–20 лет о готовности голосовать заявили 73%.