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Общество

Россиян предупредили об опасности приема более пяти лекарств в день

Врач Селиванова: прием более пяти лекарств увеличивает риск проблем со здоровьем
Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Прием больше пяти лекарственных средств параллельно в течение одного дня увеличивает риск возникновения проблем со здоровьем на 50%. Об этом в разговоре с kp.ru предупредила врач - клинический фармаколог, заведующая отделением клинической фармакологии Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Любовь Селиванова.

Специалист подчеркнула, что прием от пяти лекарств в течение дня называется полипрагмазией.

«Полипрагмазия — одна из ключевых проблем современной медицины. Особенно остро она стоит для пациентов старшего возраста, имеющих букет болезней. Крупные научные исследования показывают: если человек параллельно принимает 5 и более препаратов, то риск побочных эффектов и опасного взаимодействия между лекарствами возрастает до 50%», — предупредила она.

При этом, по словам врача, если человек принимает более 10 препаратов в день увеличивает такой риск почти до 100%.

Эксперт объяснила, что одно лекарство способно усилить действие другого, что спровоцирует побочные эффекты. Кроме того, препараты могут тормозить и снижать эффективность друг друга. В некоторых случаях есть вероятность полного отсутствия необходимого эффекта.

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя хранить лекарства в ванной и на кухне.

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