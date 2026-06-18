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Общество

HR-эксперт объяснила влияние финансовой нестабильности на поведение сотрудников

HR-эксперт Романова: финансовая нестабильность приводит к повышенной усталости
David Gyung/Shutterstock/FOTODOM

Финансовая нестабильность оказывает влияние на поведение сотрудников на российском рынке труда, вызывая повышенную усталость и снижение концентрации. Об этом газете «Известия» рассказала HR-директор Level Group Валентина Романова.

По словам специалиста, постоянная тревога из-за денежных вопросов способствует ускорению усталости, снижению концентрации и ухудшению вовлеченности в рабочий процесс. На фоне такого стресса сотрудник начинает тратить значительную часть ресурсов не на выполнение своих обязанностей, а на преодоление внутреннего напряжения.

«Зарплата сегодня становится ключевым фильтром при выборе работодателя. Это связано не с отказом от карьерных амбиций, а с базовой потребностью в финансовой безопасности. Если минимальный уровень дохода не закрыт, кандидат, как правило, даже не рассматривает корпоративную культуру или перспективы развития», — подчеркнула HR-директор.

Она также добавила, что сегодня работодатели часто замечают различия в запросах поколений. Для зумеров важны интересные задачи, гибкий график и возможность быстро получить фидбэк, в то время как миллениалы ценят стабильность, доверие и возможность роста без риска столкнуться с выгоранием. При этом для представителей обеих групп одинаково немаловажную роль играет понятная и поддерживающая рабочая среда.

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