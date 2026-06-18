Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Психолог объяснил, почему зумеры ищут у себя несуществующие болезни

Психолог Абашин: свободный доступ в интернет склоняет зумеров к самодиагностике
Juta/Shutterstock/FOTОDOM

Зумеры часто пытаются диагностировать у себя отсутствующие болезни из-за повышенной тревожности, чувства неопределенности и свободного доступа к информации в интернете. Об этом интернет-изданию «Абзац» сообщил психолог Анатолий Абашин.

По словам специалиста, у современной молодежи есть большое количество возможностей, позволяющих им чтобы сравнивать себя с окружающими и формировать оценку, отталкиваясь от полученных данных. При этом в качестве дополнительных факторов выступают нестабильная внешняя среда, свободный доступ в интернет и высокий уровень тревожности из-за условий постоянной неопределенности.

«Если предыдущие поколения ходили в школу и, условно, могли видеть только своих одноклассников, то теперь достаточно открыть интернет и сравнить, у кого что и как. От этого создается невероятное эмоциональное давление и инфошум, на этом фоне человек начинает тревожиться. На фоне возросшего напряжения, если его не отдавать куда-то вовне, человек начинает работать с ним изнутри, соответственно, прислушиваться к своему телу, искать какой-то отклик», — объяснил психолог.

При этом, по его словам, наличие интернета делает для зумеров доступной упрощенную самодиагностику. В таких условиях первый же запрос в предоставляет всю необходимую информацию, тем самым исключая необходимость посещать врачей. Однако такой метод диагностики в большинстве случаев оказывается ошибочным и не учитывает индивидуальные нюансы.

Терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова до этого говорила, что молодые люди начали чаще сталкиваться с синдромом раздраженного кишечника (СРК) из-за хронического стресса, нарушения режима сна и преобладания фастфуда в рационе.

Ранее кардиологи назвали три главных триггера раннего старения артерий у молодежи.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хобби и увлечения помогают строить карьеру и зарабатывать больше. Как именно и что нужно делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!