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Россиянам рассказали, можно ли совмещать фрукты и ягоды с основным приемом пищи

Врач Кашух: фрукты и ягоды можно совмещать с основным приемом пищи
Shutterstock

Существует утверждение, что употребление фруктов и ягод лучше не совмещать с основными приемами пищи, однако это не так, сообщила в интервью RT эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Большинству здоровых людей фрукты можно есть как отдельно, так и в составе основного приема пищи. Организм способен одновременно переваривать белки, жиры и углеводы», — отметила специалист.

При этом некоторые люди, по ее словам, действительно могут ощущать дискомфорт при определенном сочетании продуктов. Например, у пациентов с синдромом раздраженного кишечника или склонностью к вздутию живота большое количество фруктозы может усилить газообразование или вызвать боль в животе.

Врач-гастроэнтеролог, диетолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова до этого предупреждала, что многие ягоды, в том числе клубника и черешня, могут вызвать вздутие, боли и тяжесть в желудке. Это связано с высоким содержанием фруктозы, клетчатки и органических кислот, которые при большой дозировке наносят вред здоровью и особенно представляют опасность для людей с синдромом раздраженного кишечника.

Ранее россиянам рассказали, можно ли потолстеть от фруктов.

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