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Общество

Рост выдачи ИТ-ипотеки в регионах назвали позитивным сигналом для рынка жилья

Закрепление специалистов в регионах назвали полезным для местных ИТ-компаний
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Рост выдач ИТ-ипотеки в регионах стал позитивным сигналом для рынка жилья и развития человеческого капитала. Об этом заявила председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

По ее словам, программа помогает привлечь и удержать квалифицированные кадры за пределами крупнейших мегаполисов. Она создала условия для формирования новых технологических центров.

«Закрепление специалистов в регионах способствует развитию местных ИТ-компаний, повышает привлекательность территорий для бизнеса и в долгосрочной перспективе поддерживает экономический рост за счет экономики знаний», — отметила она.

«Коммерсант» сообщил, что за первый квартал 2026 года банки выдали около 2,7 тыс. льготных кредитов по программе ИТ-ипотеки. Сумма составила порядка 19 млрд рублей. Показатель превысил результаты того же периода 2025 года почти на 50%.

В Минцифры пояснили, что рост связали с восстановлением интереса после прошлогоднего ужесточения условий. Рынок адаптировался к новым требованиям по уровню дохода, стажу и ограничению по цене жилья.

По мнению аналитиков, ИТ-ипотека превратилась из точечной антикризисной меры в инструмент перераспределения кадров. Покупка квартиры вне столицы стала реальнее благодаря льготной ставке и доступным ценам.

«Для специалистов в ИТ жилье — это не только про комфорт, но и про долгосрочную привязку к месту: там, где есть квартира, проще строить карьеру, семью и собственные проекты», — отметил эксперт РОЦИТ, журналист, резидент проекта «Телега Online» Илья Гогуа.

По его словам, льготная ИТ-ипотека сделала покупку жилья в сильных регионах реально доступной. Он отметил, что перспектива остаться в стране и переехать в развивающийся регион стала привлекательнее. Гогуа добавил, что кадры не уезжают за рубеж, а усиливают региональные центры развития.

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