В Китае просящий на улице милостыню робот рассмешил людей, пишет Daily Star.

На кадрах видно, что робот стоит на коленях рядом с чашей для пожертвований, табличкой и QR-кодом для перевода денег. При этом машина обращается к прохожим с просьбой помочь оплатить электричество.

По словам очевидцев, робот жаловался, что у него закончились средства на подзарядку, и просил людей пожертвовать деньги. На фоне этого в социальных сетях вновь разгорелись споры о реальных возможностях современных гуманоидных роботов.

Часть пользователей считает ролик с попрошайничающим роботом обычной рекламной акцией или сатирическим перформансом, а другие увидели в нем ироничный комментарий к стремительному развитию искусственного интеллекта.

«Похоже, даже нищих начинают заменять роботы», — шутят комментаторы.

Ранее в Китае змеи-роботы начали осматривать линии электропередач.