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Общество

Врач раскрыл, действительно ли после попадания под дождь простуда гарантирована

Врач Золотухин: попадание под дождь не гарантирует простуду
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Утверждение о том, что промокнуть под дождем — значит гарантированно подхватить простуду, является мифом. ОРВИ вызывают вирусы, а не холодная вода. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач Максим Золотухин. По его словам, промокший человек заболевает лишь в том случае, если иммунитет ослаблен и рядом есть болезнетворные микроорганизмы.

В целом прогулка под дождем вряд ли приведет к критическим последствиям, считает специалист.

«Теоретически опасна молния, опасна глубокая лужа, скрывающая открытый люк, опасно переохлаждение при длительном пребывании в холодной воде без возможности согреться», — отметил Золотухин.

Он также посоветовал не разрешать детям купаться в лужах, поскольку они собирают все, что смыло дождем с асфальта: нефтепродукты, тяжелые металлы, фекальные бактерии, остатки реагентов.

Как сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, дожди ливневого характера с грозами прогнозируются в Москве до конца июня. При этом, по его словам, ожидаются и солнечные дни, как, например, предстоящие выходные.

Ранее россиянам рассказали, что особенно опасно делать в грозу.

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