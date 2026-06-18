Женщина не смогла попасть на рейс из-за сына, разрисовавшего ее паспорт

Малазийка не попала на рейс из-за разрисовавшего ее паспорт сына

Женщина в Малайзии не смогла попасть на рейс из-за сына, разрисовавшего ее паспорт, пишет What's the Jam.

Как рассказала женщина, во время сборов в аэропорт она ненадолго отвлеклась и не заметила, как ребенок взял ее паспорт и начал рисовать в нем шариковой ручкой.

Лишь позже она обнаружила на одной из страниц документа изображение динозавра и другие детские каракули. Осознав, что поврежденный паспорт могут не принять на границе, женщина срочно отправилась в иммиграционную службу.

Там сотрудники подтвердили ее опасения: паспорт был признан поврежденным и недействительным для международных поездок.

Проблему усугубило то, что инцидент произошел в выходные дни. Получить новый документ до понедельника женщина не могла, поэтому ей пришлось отменить запланированный вылет.

По ее словам, авиакомпания согласилась перенести билет на два дня позже, однако пассажирке пришлось доплатить. Несмотря на стрессовую ситуацию, женщина отнеслась к произошедшему с юмором.

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