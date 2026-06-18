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Общество

Мужчина изнасиловал и погубил шесть женщин 20 лет назад и получил срок в Оренбуржье

В Оренбуржье осудили мужчину, который погубил шесть женщин 20 лет назад
Прокуратура Оренбургской области

В Оренбуржье вынесли приговор 60-летнему мужчине, который 20 лет назад изнасиловал и погубил шесть женщин. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все происходило в период с 2005 по 2008 годы в городе Бугуруслане. Преступник предлагал одиноким женщинам подвезти их на на своем автомобиле, а затем под разными предлогами сворачивал в лесопосадки, где насиловал пассажирок. Чтобы скрыть следы преступления, он физически устранял их при помощи веревки и газового ключа.

Его жертвами стали шесть женщин. Фигурант скрылся и проживал на территории Саратовской области. Спустя 20 лет с начала его преступной деятельности удалось соотнести биологические следы с его личностью. Государственный обвинитель представил суду неопровержимые доказательства виновности — мужчина признан виновным и отправится в колонию строгого режима на 18 лет.

Ранее мужчина удерживал девушку дома и насиловал из-за подозрительного чемодана.

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