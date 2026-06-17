«Единая Россия» осудила предложение девелопера наказывать за съемку строительного брака

Руководитель ЦИК партии «Единая Россия», координатор проекта «Историческая память» и депутат Александр Сидякин осудил предложение девелопера наказывать граждан за съемку видео с недочетами в новостройках. Сообщение об этом он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Увидел заявление главы строительной компании, который предложил штрафовать и сажать в тюрьму граждан за съёмку видео с косяками в новостройках. Блогеры, видите ли, раздувают огромные скандалы и «обнуляют» бюджет на рекламу», — написал он.

При этом он счел позицию компании не выдерживающей никакой критики. По его мнению, кривые полы, текущие трубы или плесень на стенах являются не «недочетами», а нарушением строительных норм и прямых обязательств перед людьми.

«Если компания построила дом с отклонениями, она должна отвечать рублем и совестью, а не требовать посадить в тюрьму того, кто это показал», — добавил депутат.

Кроме того, парламентарий назвал аргумент про «потраченные деньги на рекламу» откровенным издевательством, подчеркнув важность безопасности семей нежели красивый буклет.

«Если ваша реклама рассыпается при первом же объективном взгляде, значит, проблемы не в блогерах, а в качестве вашей работы. Нельзя запрещать правду ради того, чтобы окупить маркетинговый бюджет», — подчеркнул Сидякин.

Также он напомнил о праве на информацию. По его словам, человек имеет право обнародовать факты.

«Застройщик – не тайная спецслужба, его работа – публичная история, особенно когда в ней участвуют деньги сотен тысяч людей. Вместо того чтобы угрожать гражданам, застройщик должен объяснить, почему его компания боится камеры и объективного контроля больше, чем инспекции Госстройнадзора», — добавил депутат.

Он подчеркнул, что в России закон находится на стороне покупателей, а не недобросовестных девелоперов. При этом парламентарий призвал исправлять строительный брак стройматериалами, а не уголовным кодексом.