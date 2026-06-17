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Общество

Москвичам рассказали о погоде 18 июня

Синоптик Тишковец: 18 июня станет самым прохладным днем с начала лета в Москве
Станислав Красильников/РИА Новости

Четверг, 18 июня, станет самым прохладным днем с начала лета в Москве. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В четверг синоптическая ситуация в регионе обусловится тыловой частью североатлантического циклона, обеспечивающего дальнейшую адвекцию более свежего воздуха, что, в условиях плотной облачности и небольших дождей, станет причиной самого прохладного дня с начала лета», — сказал эксперт.

Тишковец добавил, что в дневные часы столбики термометров покажут плюс +13-16°C, что соответствует климатической норме начала осени.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что ориентировочно в ночь с четверга на пятницу Москва и Подмосковье постепенно выберутся из дождей, вместе с тем придет «робкое» потепление.

На начало будущей недели синоптик спрогнозировал дальнейшее потепление до +23…+25 градусов, отметив, что и оно будет недолгим.

Ранее стало известно о температуре воды в реках московского региона.

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