Рамазанов раскритиковал главу Минздрава Дагестана из-за очередей в больницах

Недавно назначенный председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов раскритиковал руководителя регионального Минздрава Ярослава Глазова. Об этом сообщается в Telegram-канале Ura.ru.

Встреча прошла на совещании. Рамазанов обратил внимание на жалобы жителей на очереди с 3-4 утра. При этом проблемы с электронной записью также вошли в перечень претензий.

«Почему вы уже два года руководите министерством, а меры не принимаются? Просто об этой проблеме вы не думаете. Вы в кабинете у себя хорошо сидите, а люди мучаются в очередях», — заявил председатель правительства Дагестана.

Кроме того, премьер указал на факты коррупции в медучреждениях. Также Рамазанов указал на вопиющие недоработки. К ним он отнес проблемы с лекарственным обеспечением и задержки поставок инсулина. Предметом критики стало и ненадлежащее состояние больничных палат в детской многопрофильной больнице.