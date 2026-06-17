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Общество

Рамазанов раскритиковал главу Минздрава Дагестана из-за очередей в больницах

Рамазанов отметил отсутствие решения проблемы очередей в поликлиниках Дагестана
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

Недавно назначенный председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов раскритиковал руководителя регионального Минздрава Ярослава Глазова. Об этом сообщается в Telegram-канале Ura.ru.

Встреча прошла на совещании. Рамазанов обратил внимание на жалобы жителей на очереди с 3-4 утра. При этом проблемы с электронной записью также вошли в перечень претензий.

«Почему вы уже два года руководите министерством, а меры не принимаются? Просто об этой проблеме вы не думаете. Вы в кабинете у себя хорошо сидите, а люди мучаются в очередях», — заявил председатель правительства Дагестана.

Кроме того, премьер указал на факты коррупции в медучреждениях. Также Рамазанов указал на вопиющие недоработки. К ним он отнес проблемы с лекарственным обеспечением и задержки поставок инсулина. Предметом критики стало и ненадлежащее состояние больничных палат в детской многопрофильной больнице.

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