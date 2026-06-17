Ветеринар объяснила, что делать, если кошка принесла трупик дикого животного

Когда кошка приносит добычу, важно понимать риски. Особенно опасен контакт с кровью или тканями мертвого животного. О том, как действовать владельцу, «Газете.Ru» рассказала Екатерина Смолицкая, ветеринарный врач, менеджер по продукту ГК ВИК.

На первом месте в списке рисков — бешенство, смертельное вирусное заболевание, передающееся через слюну при укусах или контакте поврежденных участков кожи. Также возможны заражение гельминтами (трематоды, цестоды, нематоды), клещевые и блошиные инфекции (боррелиоз, анаплазмоз), а также бактериальные инфекции (лептоспироз, туляремия, сальмонеллез).

«Тщательно вымойте морду и лапы кошки мыльной водой или хлоргексидином, не допуская контакта с ранами и слизистыми. Обследуйте кошку на наличие ран, укусов, кровоподтеков — особенно на морде, губах, лапах, шее. Если обнаружатся ранки, обработайте их раствором хлоргексидина 0,05%, не допуская попадания на слизистые. Обработку проводите строго в перчатках», — объяснила она.

Вымойте руки с мылом, продезинфицируйте участок пола или мебели, если трупик кошка принесла в дом. Не забирайте и не уничтожайте добычу самостоятельно — сообщите в местную ветеринарную службу или СЭС.

«Если был контакт с кровью или слюной кошки и у человека есть повреждения — обратитесь к врачу для оценки риска бешенства», — посоветовала эксперт.

Срочный визит к ветеринару нужен при резком изменении поведения: необычная агрессия, пугливость, отказ выходить из укрытия или, наоборот, избыточная ласковость. При судорогах, параличе задних конечностей, трудностях с глотанием, обильном слюнотечении, рвоте, диарее, общей депрессии. При повышенной температуре, отказе от еды и воды, затрудненном дыхании.

«При подозрении на бешенство (период от контакта до симптомов — 2–8 недель) кошку наблюдают 10 дней в условиях изоляции, при любых симптомах — срочно в клинику», — отметила ветврач.

Вакцинация против бешенства обязательна для всех кошек. Регулярная дегельминтизация проводится по схеме (например, каждые 3 месяца). Комплексная обработка от паразитов — регулярное использование средств от блох и клещей.

«В период дачного сезона важно усиление контроля за выходом кошки на улицу, исключение выхода за территорию участка, своевременная дератизация участка. Поддерживайте актуальный вакцинальный статус и плановые дегельминтизации», — резюмировала она.

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