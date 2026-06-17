Суд в США огласил приговор «Лонг-айлендскому серийному убийце»

Суд приговорил 62-летнего архитектора Рекса Хойерманна, известного как «Лонг-айлендский серийный убийца», к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Об этом сообщает британская газета The Independent.

Во время оглашения приговора Хойерманн заявил, что не несет ответственности за сказанное в зале суда, а его собственные слова «не имеют смысла».

Полиция США искала предполагаемого серийного убийцу около 13 лет. По версии следствия, мужчина выбирал жертв среди женщин, оказывавших сексуальные услуги, после чего убивал их и оставлял тела в районе пляжей Лонг-Айленда. Задержать его удалось только в июле 2023 года.

Одними из ключевых доказательств по делу стали результаты ДНК-экспертиз, данные геолокации мобильных телефонов и записи камер видеонаблюдения. Следователи также установили связь между обвиняемым и рядом жертв через одноразовые телефоны, использовавшиеся для контактов с женщинами перед их исчезновением.

История «Лонг-айлендского серийного убийцы» получила широкий общественный резонанс в США. По мотивам дела были сняты документальные фильмы и сериалы, написаны книги, созданы музыкальные произведения и театральные постановки.

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