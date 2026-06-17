Махачкалинец заставил девушку-подростка принять наркотики, пригрозив физическим насилием

В Дагестане мужчина пригрозил девушке-подростку насилием и заставил ее принять наркотики. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в Махачкале. Мужчина, находясь с несовершеннолетней в салоне автомобиля, предложил ей употребить наркотики. Однако девушка отказалась, и тогда злоумышленник стал угрожать ей применением насилия, если та не станет слушаться. Находясь под психологическим давлением жертва приняла запрещенное вещество.

Позже злоумышленник вместе с еще одним мужчиной вновь склонили ее к употреблению, когда они находились в жилом помещении. Они убеждали девушку, что последствий для ее здоровья якобы не будет — она поддалась уговорам.

Суд заключил подозреваемого под стражу. Устанавливаются другие лица, причастные к преступлению. Выявляются дополнительные эпизоды.

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