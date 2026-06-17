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Общество

В Калининградской области завершился фестиваль классической музыки «Кантата»

Более 5 млн человек стали зрителями фестиваля «Кантата»
Пресс-служба фестиваля «Кантата»

Более 5 млн человек стали зрителями VI Международного фестиваля классической музыки «Кантата», который проходил в Калининградской области с 12 по 16 июня, сообщает пресс-служба фестиваля.

Концертные и образовательные мероприятия фестиваля посетили более 8 тыс. зрителей.

Всего по итогам 2026 года от продажи билетов было собрано 5,03 млн рублей. Эти средства направят на сохранение объектов культурного наследия Калининградской области.

В пресс-службе уточнили, что всего с 2021 года общий объем средств, собранных для сохранения культурного наследия, превысил 14,7 млн рублей.

Концерты в рамках фестиваля прошли в исторических культурных объектах культурного наследия региона.

Центральной площадкой фестиваля стал остров Канта, на котором выступил сводный оркестр музыкантов Московского государственного академического симфонического оркестра и Калининградского симфонического оркестра под управлением художественного руководителя фестиваля Фабио Мастранджело.

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