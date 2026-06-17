Диетолог рассказала, с какого возраста можно давать ребенку кефир

Детям младше девяти месяцев не следует давать кефир, поскольку их организм не готов к успешному усвоению этого продукта. Об этом aif.ru рассказала диетолог и нутрициолог Виктория Кострова.

«Я часто отговариваю родителей от раннего введения кефира. До восьми или девяти месяцев органы младенца не готовы к такому количеству белка и минералов», — объяснила специалист.

Она предупредила, что кефир создает крайне тяжелую нагрузку на почки малыша такого возраста.

При этом, по словам диетолога, даже более взрослым детям следует с особой осторожностью употреблять этот продукт. Родителям не рекомендуется давать ребенку кефир прямо перед отходом ко сну. Кислотность и легкий мочегонный эффект этого напитка нередко ухудшает качество сна, делая его беспокойным.

До этого диетолог и специалист по физиологии желудочно-кишечного тракта в клинике «Микробиом» (Великобритания) Джордан Хауорт предупреждала, что кефир может спровоцировать серьезную инфекцию при ослаблении иммунитета и усугубить синдром раздраженного кишечника. По словам эксперта, у людей, которые впервые начинают пить кефир, зачастую возникают газообразование, вздутие живота, спазмы, диарея или жидкий стул.

Ранее врач предупредил о риске отравления окрошкой.