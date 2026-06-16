Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Под Липецком девушка сбежала из дома ради замужества, но попалась из-за взятки

Под Липецком будут судить мужчину, дававшего взятку полицейскому из-за девушки
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

35-летний мужчина предстанет перед судом в Липецкой области после попытки дать взятку сотруднику правоохранительных органов из-за несовершеннолетней. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным следствия, полицейский заметил в машине мужчины несовершеннолетнюю девушку, которая сбежала из дома ради замужества. В такой ситуации правоохранитель должен был способствовать передаче школьницы в спецучреждение для несовершеннолетних.

Однако сидевший за рулем мужчина предложил полицейскому 20 тысяч рублей, чтобы тот отпустил их и не сообщал об увиденном.

«Несмотря на предупреждение о том, что дача взятки является коррупционным преступлением и влечет уголовную ответственность, обвиняемый продолжил настаивать на передаче денежных средств», – рассказали в СК.

Сотрудник МВД от денег отказался.

В результате мужчину задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. Фигурант признал вину. Материалы вскоре поступят в суд для разбирательства по существу.

Ранее мужчина удерживал девушку дома и насиловал из-за подозрительного чемодана.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Больше детей — ниже ставка? Какой станет семейная ипотека с 1 июля 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!