Под Липецком девушка сбежала из дома ради замужества, но попалась из-за взятки

35-летний мужчина предстанет перед судом в Липецкой области после попытки дать взятку сотруднику правоохранительных органов из-за несовершеннолетней. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным следствия, полицейский заметил в машине мужчины несовершеннолетнюю девушку, которая сбежала из дома ради замужества. В такой ситуации правоохранитель должен был способствовать передаче школьницы в спецучреждение для несовершеннолетних.

Однако сидевший за рулем мужчина предложил полицейскому 20 тысяч рублей, чтобы тот отпустил их и не сообщал об увиденном.

«Несмотря на предупреждение о том, что дача взятки является коррупционным преступлением и влечет уголовную ответственность, обвиняемый продолжил настаивать на передаче денежных средств», – рассказали в СК.

Сотрудник МВД от денег отказался.

В результате мужчину задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. Фигурант признал вину. Материалы вскоре поступят в суд для разбирательства по существу.

Ранее мужчина удерживал девушку дома и насиловал из-за подозрительного чемодана.