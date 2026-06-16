Владельцам животных объяснили, можно ли привести питомца на работу

Законом не запрещено присутствие животных на рабочем месте, однако решение об их допуске зависит от ряда факторов, в том числе, от специфики рабочего места и внутреннего распорядка компании. Об этом в интервью RT сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Есть трудовой контракт, где это может быть запрещено, есть правила трудового распорядка, правила поведения, какой-то внутренний кодекс... Если человек его нарушит, то к дисциплинарной ответственности могут привлечь со всеми основаниями», — предупредил эксперт.

Прежде чем приводить питомца на работу, Соловьев посоветовал согласовать его присутствие с руководителем, чтобы избежать возможных претензий.

Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев до этого рассказал, как законно взять выходные на работе из-за болезни питомца.

По его словам, российское трудовое законодательство не предусматривает отдельного отпуска или больничного по уходу за домашним животным, однако сотрудник может легально оформить отсутствие на работе, используя уже существующие механизмы.

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