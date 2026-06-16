Музей Победы представил в День России новый альбом главных детских песен

Музей Победы в День России представил новый музыкальный альбом «Главные детские песни 5.0». Об этом НСН заявил генеральный директор музея Александр Школьник.

По его словам, лучшие таланты для проекта жюри выбрало из тысячи музыкантов и творческих коллективов. Он уточнил, что многие хиты, созданные благодаря проекту, смогли конкурировать со «взрослой» эстрадной музыкой. По его словам, они стали известны не только в России, но и в других странах, а также соединили поколения слушателей и сделали мир добрее.

«Мне кажется, что новый альбом получился очень проникновенным и душевным. В него вошли композиции, посвященные нашей родине. Вообще отличительная особенность главных детских песен — гармоничное сочетание искренних и добрых текстов и запоминающихся современных душевных мелодий. Мы удивились, насколько проект стал популярным не только среди молодежи, но и в профессиональной музыкальной среде», — сказал Школьник.

Он добавил, что создатели проекта не ожидали такой популярности песен. Школьник отметил неожиданность любви к детским песням среди разных поколений.

«Мы раньше даже поверить не могли, что их будут петь в школах, на концертах, в кругу семьи, в самых отдаленных уголках страны. Эти песни объединяют поколения и являются духовным фундаментом страны. Когда мы затевали этот проект, качественных и современных детских песен практически не было. Сейчас этот вакуум заполнен», — сказал он.

Также Школьник рассказал о механизме отбора песен. По его словам, Музей Победы объявляет два конкурса одновременно — для авторов песен и для поющих детей, в каждом из которых выявляют победителей для объединения в финале.

По его словам ,нет отличий между современными детьми и тем, что жили десятилетия назад.

«Дети одинаковы во все времена: они открытые, с удовольствием познают мир. Просто сейчас разные возможности по сравнению с тем, что было десятилетия назад. Мир меняется, становится более сложным, но в то же время и более простым в технологическом плане», — заключил он.