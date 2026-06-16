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Общество

В РОЦИТ назвали удаление «Макса» из App Store перераспределением конкурентного поля

Удаление «Макса» из App Store назвали давлением на российский мессенджер
Suriyawut Suriya/Shutterstock/FOTODOM

В публичном пространстве не звучит конкретных претензий к безопасности самого приложения «Макс». Об этом, комментируя удаление Apple приложения из магазина App Store, заявил член комиссии по поддержке ИТ-индустрии и комиссии по защите традценностей Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян.

По его словам, нет детализированных отчетов о критических уязвимостях или нарушениях стандартов защиты данных.

«Пользователи видят лишь результат: приложение исчезает из магазина, а доступ к нему оказывается ограничен по формальным санкционным основаниям. В реальности это выглядит как форма давления на российский мессенджер и инфраструктуру национальной коммуникации», — сказал он.

Гаспарян подчеркнул, что миллионам людей усложняют использование сервиса не потому, что он небезопасен, а потому, что он принадлежит к некой «нежелательной» юрисдикции.

«Когда крупный глобальный игрок исключает национальный мессенджер из своего магазина, он фактически перераспределяет конкурентное поле: одни сервисы остаются доступными, а другой лишается ключевого канала доступа к части аудитории», — отметил председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, член правления РОЦИТ Рифат Сабитов.

По его мнению, для альтернативных мессенджеров и социальных платформ это означает получение неконкурентного преимущества.

«Не за счет качества продукта или удобства для пользователей, а просто потому, что их по‑прежнему можно легально установить на устройствах Apple. В такой ситуации речь идет уже не о честной конкуренции, а о том, что платформа, контролирующая магазин приложений, начинает диктовать пользователю, какими сервисами пользоваться», — добавил он.

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