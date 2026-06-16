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Общество

Туристка развеяла прах родственника в Венеции и разозлила людей

В Венеции туристка развеяла прах над каналом и разозлила людей
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Туристка развеяла прах родственника в Венеции и разозлила людей, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел на борту вапоретто — общественного водного автобуса, курсирующего по каналам города. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как женщина открывает пакет и высыпает его содержимое в воду недалеко от острова Сан-Джорджо-Маджоре, разозлив тем самым других людей.

При этом власти пока не подтвердили, что в воду действительно был высыпан человеческий прах. Тем не менее было начато официальное расследование.

Согласно законодательству региона Венето, развеивание праха разрешено только в специально отведенных местах. Среди них — мемориальные зоны на кладбищах, отдельные участки частной территории с разрешения владельца, а также некоторые районы Адриатического моря и Венецианской лагуны. Для проведения такой церемонии требуется предварительное согласование и соблюдение установленных правил.

Бассейн Святого Марка, где предположительно произошел инцидент, в список разрешенных мест не входит. Если следствие подтвердит, что женщина действительно развеяла человеческий прах в запрещенной зоне, ей может грозить крупный штраф.

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