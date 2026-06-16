Апарт-комплекс Сбера в Сколково первым в России прошел зеленую сертификацию «Клевера»

Апарт-комплекс Сбера «Бублик» в Сколково первым в России прошел зеленую сертификацию по национальной системе «Клевер», сообщает пресс-служба банка.

Комплекс получил рейтинг «Серебро».

Площадь строящегося комплекса составит около 83 тыс. кв. м. Всего в комплексе будет 653 апартамента. Здание будет построено в форме кольца, а в центре появится общественное здание-холм.

Как рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Строительство» Сбербанка Дмитрий Евстрафьев, комплекс станет гармоничным пространством, где человеку «приятно гулять, хорошо дышать и спокойно жить».

«Российская система зеленой сертификации «Клевер» доказала свою надежность и строгость, и мы рады быть первыми, кто внедряет ее в сегменте апартаментов. Рейтинг «Серебро» для нас — знак почета, а для будущих жителей и инвесторов — показатель, что их здоровье и комфорт для нас в приоритете», — сказал он.

Напомним, с 2023 года постановлением правительства система «Клевер» включена в таксономию «зеленых» проектов.