Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Апарт-комплекс Сбера в Сколково первым в России прошел зеленую сертификацию «Клевера»

Девелоперский проект Сбера «Бублик» стал «серебряным» объектом по системе «Клевер»
Cбер

Апарт-комплекс Сбера «Бублик» в Сколково первым в России прошел зеленую сертификацию по национальной системе «Клевер», сообщает пресс-служба банка.

Комплекс получил рейтинг «Серебро».

Площадь строящегося комплекса составит около 83 тыс. кв. м. Всего в комплексе будет 653 апартамента. Здание будет построено в форме кольца, а в центре появится общественное здание-холм.

Как рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Строительство» Сбербанка Дмитрий Евстрафьев, комплекс станет гармоничным пространством, где человеку «приятно гулять, хорошо дышать и спокойно жить».

«Российская система зеленой сертификации «Клевер» доказала свою надежность и строгость, и мы рады быть первыми, кто внедряет ее в сегменте апартаментов. Рейтинг «Серебро» для нас — знак почета, а для будущих жителей и инвесторов — показатель, что их здоровье и комфорт для нас в приоритете», — сказал он.

Напомним, с 2023 года постановлением правительства система «Клевер» включена в таксономию «зеленых» проектов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Украина в фокусе Трампа, продление выплаты россиянам и «медленные» путешествия. Что нового к утру 16 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!