В японском городе заменили сотрудников-людей козами

Власти японского города Йоккаити сэкономили почти $2 тысячи, заменив газонокосильщиков девятью козами. Об этом сообщает Mainichi Japan.

Расходы снизились с 800 тысяч иен (около $5 тысяч) до 500 тысяч иен (около $3,1 тысячи) — и это как минимум, потому что отпала необходимость оплачивать вывоз скошенной травы.

Животных выпустили 8 июня свободно пастись на территории площадью около 4,7 кв. км. Предполагается, что они, поедая там траву, не дадут зарастать прудам, которые из-за бурной растительности могут потерять способность удерживать и отводить воду.

Представитель предоставившей парнокопытных фермы «Мэймэй» Сюдзи Уэхира рассказал, что одна коза съедает в день две 90-литровые корзины травы. При этом, по его словам, когда козы питаются такой зеленью, их помет не имеет неприятного запаха.

В мэрии Йоккаити заявили, что если эксперимент будет признан удавшимся, козы заменят сезонных наемных работников с газонокосилками и в других районах города.

Ранее во французской деревне приняли на работу двух ослиц.