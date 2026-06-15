СИЗО Кургана попросило суд забрать забытые арестантами царские монеты, зубы и старые акции

СИЗО Кургана пытается избавиться от забытых ценностей, накопленных за 30 лет

Руководство курганского СИЗО-1 обратилось в областной суд с просьбой принять в пользу государства невостребованное имущество бывших арестантов, накопившееся за 30 лет. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на материалы областного суда.

По информации источника, в списке значатся 214 предметов, в числе которых иностранная валюта (узбекские сумы, казахские тенге, американские доллары, китайские юани), более 40 штук украшений, 14 наручных часов, три монеты 1871, 1856 и 1842 годов, а также пластиковые банковские карты, две акции 1994 года и даже вставные зубы.

В обращении подчеркивается, что с 1997 года за этими вещами никто не обращался, в связи с чем руководство изолятора попросило суд признать их бесхозными и обратить их в доход государства.

Сотрудники СИЗО утверждают, что вещи оцениваются в сумму около 600 тыс. рублей.

Суд оставил заявление без рассмотрения ввиду того, что исправительное учреждение не отнесено к органу, уполномоченному для обращения в суд с заявлением о признании имущества бесхозяйным. Вопрос будут решать через Росимущество, отмечает источник.

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