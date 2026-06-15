Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

СИЗО Кургана попросило суд забрать забытые арестантами царские монеты, зубы и старые акции

СИЗО Кургана пытается избавиться от забытых ценностей, накопленных за 30 лет
Виталий Белоусов/РИА Новости

Руководство курганского СИЗО-1 обратилось в областной суд с просьбой принять в пользу государства невостребованное имущество бывших арестантов, накопившееся за 30 лет. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на материалы областного суда.

По информации источника, в списке значатся 214 предметов, в числе которых иностранная валюта (узбекские сумы, казахские тенге, американские доллары, китайские юани), более 40 штук украшений, 14 наручных часов, три монеты 1871, 1856 и 1842 годов, а также пластиковые банковские карты, две акции 1994 года и даже вставные зубы.

В обращении подчеркивается, что с 1997 года за этими вещами никто не обращался, в связи с чем руководство изолятора попросило суд признать их бесхозными и обратить их в доход государства.

Сотрудники СИЗО утверждают, что вещи оцениваются в сумму около 600 тыс. рублей.

Суд оставил заявление без рассмотрения ввиду того, что исправительное учреждение не отнесено к органу, уполномоченному для обращения в суд с заявлением о признании имущества бесхозяйным. Вопрос будут решать через Росимущество, отмечает источник.

Ранее мужчина купил у пенсионера старый сейф и нашел в нем слиток золота.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Богатым можно только родиться: 8 финансовых заблуждений, которые вам вредят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!