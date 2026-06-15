В России сообщили о рекордном импортозамещении овощей и зелени за девять лет

Агрокластеры фиксируют количественные сдвиги в долях российской и импортной продукции с 2016 по 2025 год. Наиболее заметные изменения — в сегменте тепличных культур. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ксения Малиновская, руководитель отдела аналитики и мониторинга «Фуд Сити».

Если девять лет назад почти пятая часть огурцов была импортной, то к 2025 году доля зарубежных поставщиков составляет около 10%. География поставок расширилась с 17 регионов до более чем 50. Еще более выраженная динамика у салата: доля отечественной продукции выросла с 29% до 96%, а абсолютный объем — с 5 до 9 тыс. тонн. Основной объем обеспечивает Московская область.

Серьезный прогресс и в сегменте корнеплодов. Объем поставок моркови вырос с 9 до 32 тыс. тонн, доля — с 46% до 78%. По репчатому луку объемы выросли более чем в три раза — с 13 до 44 тыс. тонн, доля — с 46% до 71%. Ключевые регионы: Волгоградская, Астраханская, Ростовская области и Краснодарский край.

Объем отечественного картофеля вырос с 30 до 108 тыс. тонн, доля — с 67% до 70%. Капуста: объем поставок вырос более чем вдвое — с 17 до 35,5 тыс. тонн, доля — с 33% до 67%. По луку-порею поставки выросли со 180 тонн до 1,5 тыс. тонн, доля — с 18% до 64%. Основные объемы обеспечивает Краснодарский край.

Если в 2016 году летние месяцы сопровождались ростом импорта, то к 2025 году теплый сезон перестал быть периодом доминирования импортной продукции.

По томатам, сладкому перцу, кабачкам, свежей зелени и сезонным ягодам зафиксирован кратный рост поставок из российских регионов. При этом томаты остаются конкурентной культурой: доля российской продукции — 46–47%, но абсолютные объемы выросли со 110 до 145 тыс. тонн. По яблокам доля отечественной продукции увеличилась с 15% до 30%, объем поставок вырос с 17 до 60 тыс. тонн.

В аквакультуре — форели, семге и осетровых — российские хозяйства Карелии, Мурманской области и Дальнего Востока активно наращивают объемы.

Заметно выросли российские сыровары: освоены выдержанные твердые сыры, сыры с плесенью, моцарелла, буррата. В сегменте сыровяленых деликатесов российские компании вышли на промышленные объемы производства хамона и сыровяленых колбас.

«Отечественные производители предлагают продукт, сопоставимый с зарубежными аналогами по вкусу и качеству. Мы видим, как набирает популярность тенденция на локальные продукты», — резюмировала Ксения Малиновская.

Ранее в России сообщили об увеличении интереса молодежи к рынкам.