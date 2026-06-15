Музей Победы провел праздничную программу в День России

Музей Победы и его филиалы 12 июня посетили порядка 20 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что вход в музей сделали бесплатным в честь Дня России, а также подготовили праздничную программу для гостей.

Так, площадка у колоннады музея на Поклонной горе стала центром музыкальных торжеств. Здесь прошел концерт духовых оркестров «Звучат фанфары во славу России!». Мероприятие объединило сотни музыкантов и зрителей. В концерте приняли участие более 200 исполнителей. Программу составили из произведений патриотической классики, посвященных истории и воинской славе страны. Новшеством года стало чередование оркестров с поэтическими блоками, в которых дети читали стихи о Родине.

«Наша Родина – сказочно красивая, самобытная, неделимая, суверенная, является источником вдохновения для каждого человека. Ее история полна героических событий, переломных моментов, драматических страниц, укреплявших на протяжении многих веков мощь и величие государства, хранителем ценностей которого был и остается многонациональный российский народ», — отметил гендиректор Музея Победы, замсекретаря ОП РФ Александр Школьник.

Кроме того, москвичей и гостей столицы пригласили на музыкальную программу в рамках акции «Родиной горжусь». На главной сцене Музея Г.О.Р.А. выступили Хор защитников Отечества, Ансамбль жен и матерей участников СВО «Голоса Родных», а также другие танцевальные, театральные и музыкальные коллективы. Помимо этого, в Зале полководцев состоялась музыкальная гостиная «СВОи песни».

Также гости могли посетить Зал исторической правды и Зал памяти и скорби. Они увидели мультимедийный зал «Лица Победы», художественные выставки «Золотые звезды» и «Красота спасает мир». Экспозиции «Плечом к плечу», «Подвиг молодогвардейцев», «Главный врач» рассказали о подвигах людей в годы Великой Отечественной войны.

Бесплатные программы подготовили и филиалы Музея Победы. Так, Красногорский, Ржевский музеи и «Музей Г.К. Жукова» в Калужской области провели акции, экскурсии и мастер-классы.