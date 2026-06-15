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Общество

Ветераны боевых действий смогут узнать о мерах господдержки в «СберБанк Онлайн»

В приложении Сбера появилась информация о льготах для ветеранов боевых действий
Yeongsik Im/Shutterstock/FOTODOM

Ветераны боевых действий и участники специальной военной операции (СВО) смогут узнать информацию о государственных мерах поддержки от государства и полезных предложениях от Сбера в мобильном приложении «СберБанк Онлайн», сообщает пресс-служба банка.

Ии-помощник Сбера GigaChat сможет автоматически подобрать меры поддержки, которые действуют в регионе регистрации клиента. Также GigaChat может направить пользователя на актуальную форму заявления на «Госуслугах».

Как отметил старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев, теперь ветеранам не нужно самостоятельно искать информацию о господдержке.

«Благодаря новой социальной функции внутри единого ИИ-помощника наши защитники смогут получить госпомощь без бюрократических сложностей и лишних усилий», — сказал он.

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