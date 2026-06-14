Кардиолог предупредила, чем грозит сигарета сразу после пробуждения

Утренняя сигарета — одна из самых вредных привычек. Курение необходимо отложить хотя бы на час после пробуждения, рассказала «Газете.Ru» кардиолог Скандинавского Центра Здоровья Валерия Бонадыкова.

Сразу после пробуждения в крови естественно поднимается уровень кортизола — гормона, который помогает организму активно проснуться. Этот всплеск держится около 30–45 минут и носит название «кортизоловый ответ пробуждения». Сигарета на таком фоне работает как двойной удар: никотин подстегивает дополнительный выброс адреналина и норадреналина, и общий гормональный «шторм» становится ощутимым испытанием для сердца и сосудов.

«По данным крупных исследований, курильщики, которые тянутся к пачке в первые пять минут после подъема, имеют в два-три раза более высокий риск рака легких и в 1,8 раза — инфаркта миокарда по сравнению с теми, кто закуривает спустя час. Дело здесь во времени первой дозы никотина: чем раньше она поступает, тем серьезнее зависимость и тем глубже повреждение сосудов», — объясняет Бонадыкова.

Никотин сужает сосуды, повышает давление и заставляет сердце работать в усиленном режиме. По утрам, когда организм только запускается, такая нагрузка особенно тяжелая. Сосудистый тонус еще не успел нормализоваться после ночи, кровь сгущена из-за длительного отсутствия жидкости. На этом фоне резкий спазм коронарных артерий может закончиться ишемией — состоянием, когда сердечная мышца недополучает кислород.

«Что еще важно понимать: люди, которые тянутся за сигаретой сразу после открытия глаз, обычно имеют выраженную никотиновую зависимость. Их организм просыпается уже с симптомами легкой «ломки» — отсюда и желание закурить как можно быстрее. Это сигнал того, что зависимость серьезная и требует профессиональной помощи», — отмечает кардиолог.

Утренняя сигарета бьет и по бронхам. Реснички мерцательного эпителия (это тонкие подвижные волоски, которые выстилают дыхательные пути и выводят слизь и пыль) ночью частично восстанавливают свою работу. Первая затяжка их парализует, и весь мусор, накопленный за восемь часов сна, остается внутри. Отсюда и характерный кашель курильщика по утрам.

По словам Бонадыковой, оптимальный вариант для тех, кто пока не может отказаться от курения, — держаться без сигареты минимум 60 минут после пробуждения, а сначала выпить стакан теплой воды и позавтракать, чтобы желудок и печень запустили нормальную работу. Хорошо заменить ритуал курения короткой прогулкой или дыхательной гимнастикой. Если без сигареты до завтрака не выдержать, стоит обсудить с врачом никотинозаместительную терапию — пластыри, жевательные резинки, спреи. ЭКГ и спирометрию (анализ работы легких) важно проходить хотя бы раз в год, а после 40 лет — каждые шесть месяцев.

Ранее врач предупредила россиян о печальных последствиях курения для зрения.