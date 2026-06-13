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Бейсджампер прыгнул с парашютом с высоты 338 метров в Москве

Бейсджампер совершил экстремальный парашютный прыжок с башни «Меркурий»
Личный архив Сергея Бойцова

Профессиональный спортсмен-экстремал, бейсджампер, многократный рекордсмен мира, член Федерации воздухоплавательного спорта России и генеральный директор компании ООО «Создан Небесами» Сергей Бойцов совершил экстремальный парашютный прыжок с крыши башни «Меркурий» высотой 338 метров в деловом центре «Москва-Сити».

Для выбора траектории прыжка были проанализированы погодные условия и направление ветра по высотам.

«Прыжок стал значимым событием не только для Сергея, но и для препарата «Тирзетта» — флагмана рынка для похудения, поддерживающего спортсменов в их проектах», — отметила команда Сергея Бойцова.

В августе Сергей Бойцов планирует совершить прыжок из стратосферы.

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