Бейсджампер прыгнул с парашютом с высоты 338 метров в Москве

Профессиональный спортсмен-экстремал, бейсджампер, многократный рекордсмен мира, член Федерации воздухоплавательного спорта России и генеральный директор компании ООО «Создан Небесами» Сергей Бойцов совершил экстремальный парашютный прыжок с крыши башни «Меркурий» высотой 338 метров в деловом центре «Москва-Сити».

Для выбора траектории прыжка были проанализированы погодные условия и направление ветра по высотам.

«Прыжок стал значимым событием не только для Сергея, но и для препарата «Тирзетта» — флагмана рынка для похудения, поддерживающего спортсменов в их проектах», — отметила команда Сергея Бойцова.

В августе Сергей Бойцов планирует совершить прыжок из стратосферы.