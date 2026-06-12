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Общество

Китаист предупредила российских туристов о главных ошибках в Китае — от палочек до чаевых

Китаист Разова: в Китае лучше не спорить о политике и не фотографировать полицию
kitzcorner/Shutterstock/FOTODOM

В Китае туриста редко резко одернут за бытовую ошибку, но некоторые жесты могут выглядеть грубо или даже опасно. О правилах поведения в КНР «Газете.Ru» рассказала китаист Ксения Разова.

Палочки нельзя втыкать вертикально в рис — это напоминает ритуальные благовония на поминальном алтае и воспринимается как неуважение к хозяину и старшим. Нельзя стучать палочками по посуде, указывать ими на людей или играть с ними. Не стоит также оставлять палочки поперёк чашки или тарелки — это тоже дурной тон.

«У меня был случай в ресторане в Сучжоу: турист воткнул палочки в рис просто потому, что ему так было удобнее. В зале стало очень тихо. Для окружающих это был почти похоронный символ», — рассказывает Разова.

В Китае нельзя фотографировать военные объекты, полицейских, протесты, крупные скопления людей, стратегические мосты и порты. В некоторых регионах, например в Синьцзяне, к этим вопросам относятся особенно строго. Не стоит снимать людей без разрешения, особенно пожилых. По статье 1019 Гражданского кодекса КНР изображение человека нельзя создавать или публиковать без его согласия.

Громко скандалить в ресторане, отеле, магазине или метро — плохая идея. Публичный конфликт в Китае воспринимается не как защита своих прав, а как потеря лица для всех участников.

«В России человек думает: сейчас я громко возмущусь, и все зашевелятся. В Китае это даёт обратный эффект. Чем громче вы спорите, тем меньше с вами хотят иметь дело», — поясняет эксперт.

Переход дороги на красный — не только грубость, но и нарушение закона. Штраф — от 5 до 50 юаней.

Также не кладите ноги на соседний стул, особенно в храме, поезде или гостях — демонстрация подошв считается неуважением. Не открывайте подарок сразу при дарителе: в китайской традиции его открывают позже. Чаевые лучше не оставлять без предварительного уточнения — в обычных заведениях они могут вызвать неловкость, а в дорогих ресторанах сервисный сбор уже включен в счет. Если хотите отблагодарить, лучше сделать это небольшим сувениром или вежливой улыбкой.

Эксперт советует: не критикуйте Китай, его политику и власти в беседе с местными — интонации считываются даже без знания языка. И никогда не игнорируйте очередь: попытка пройти без объяснения принимается за грубость.

«Хорошая стратегия для туриста: меньше спорить, больше наблюдать. Посмотрите, как ведут себя местные, и повторяйте за ними. В Китае уважение к правилам — залог спокойной поездки», — заключает Ксения Разова.

Ранее россиянам объяснили, как нельзя себя вести с бизнес-партнерами из Китая.

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