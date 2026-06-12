Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Произведения русской академической музыки назвали культурным кодом России

Кавалер орденов Мужества Михайловский: День России объединяет поколения
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

День России объединяет поколения и укрепляет культурный суверенитет государства. Произведения русской академической музыки объединяют поколения и являются культурным кодом народа России. Об этом заявил кавалер трех орденов Мужества, участник президентской программы «Время Героев» Владимир Михайловский на мероприятиях классической музыки «Кантата» в Национальном центре «Россия».

По словам Михайловского, День России — один из главных праздников для каждого россиянина.

«Мы с гордостью храним нашу культуру, чтим нашу историю и вместе строим будущее. В этом единстве — наша сила», — подчеркнул он.

Михайловский также отметил символическое значение мероприятий, проходящих в День России по всей стране.

«Сегодня в Национальном центре «Россия» и в разных регионах страны звучат произведения, объединяющие поколения. Это наш культурный код. Сейчас, отвечая на сложные вызовы, мы отстаиваем правду и суверенитет страны, в том числе культурный», — считает он.

По мнению Михайловского, подобные мероприятия крайне важны для сохранения связи между поколениями и укрепления ценностей общества.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как организовать летние каникулы ребенку, чтобы было хорошо ему и вам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!