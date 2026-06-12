День России объединяет поколения и укрепляет культурный суверенитет государства. Произведения русской академической музыки объединяют поколения и являются культурным кодом народа России. Об этом заявил кавалер трех орденов Мужества, участник президентской программы «Время Героев» Владимир Михайловский на мероприятиях классической музыки «Кантата» в Национальном центре «Россия».

По словам Михайловского, День России — один из главных праздников для каждого россиянина.

«Мы с гордостью храним нашу культуру, чтим нашу историю и вместе строим будущее. В этом единстве — наша сила», — подчеркнул он.

Михайловский также отметил символическое значение мероприятий, проходящих в День России по всей стране.

«Сегодня в Национальном центре «Россия» и в разных регионах страны звучат произведения, объединяющие поколения. Это наш культурный код. Сейчас, отвечая на сложные вызовы, мы отстаиваем правду и суверенитет страны, в том числе культурный», — считает он.

По мнению Михайловского, подобные мероприятия крайне важны для сохранения связи между поколениями и укрепления ценностей общества.