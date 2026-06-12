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Психолог раскрыл, как работать с начальником-манипулятором

Психолог Неровный: начальство манипулирует, чтобы вызвать вину и страх сотрудника
YURII MASLAK/Shutterstock/FOTODOM

Если при общении с руководителем на работе возникают сильные эмоции, как позитивные, так и негативные, это может свидетельствовать о манипуляции с его стороны. Стоит игнорировать или противодействовать психологическому давлению, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» старший преподаватель кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения, психолог Леонид Неровный.

«Под манипуляцией подразумевается скрытое психологическое воздействие с целью управления нашими эмоциями, поведением, мыслями ради выгоды другого человека — манипулятора. Признаки манипуляций: при общении с начальником у вас возникают сильные эмоции, позитивные или негативные, нет четкой и конкретной информации о том, что требуется сделать или что ожидается, разговор выходит за рамки делового стиля. Типичные виды манипуляции направлены на наши базовые потребности и мотивы. На нас воздействуют: чувством вины, страхом, тщеславием, выгодой и неопределенностью», — подчеркнул эксперт.

Руководитель может манипулировать сотрудником в случае недостатка личного опыта, предупредил психолог. Неровный посоветовал, как вести себя в случае психологической атаки.

«Самая эффективная форма противодействия манипуляциям — распознание манипуляции. Противодействие манипулятору опирается на три стратегии: активная, пассивная и смешанная. Активная — в ответ на манипуляцию вы применяете контрприемы. Например, манипулируете в ответ, заявляете, что заметили манипуляцию. Пассивная — вы распознали манипуляцию, но не подаете вида. Продолжаете действовать в рамках своих обязанностей и текущих задач. Смешанная — вы распознали воздействие, дали это понять и в ненавязчивой форме предлагаете перейти к существу. Например, на упрек вы в шутливой форме отвечаете «да, в этом я тоже виноват, и чтобы не усугублять мою вину, давайте перейдем к делу», — подытожил он.

Ранее психолог дала советы зумерам, как безболезненно съехать от родителей.

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