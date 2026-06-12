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Общество

ФБР построило полноценную модель города для обучения агентов

ФБР построило полигон в виде города для обучения агентов в киберсфере
Cliff Owen/AP

Федеральное бюро расследований (ФБР) США создало уникальную модель города для обучения своих агентов использованию кибертехнологий в расследованиях преступлений. Об этом сообщает РИА Новости.

Модель с двухэтажными зданиями в натуральную величину расположена в закрытом помещении в штате Алабама и занимает площадь чуть более двух тысяч квадратных метров.

Внутри «города» находятся различные объекты, такие как гостиница, продуктовый магазин, суд, автозаправочная станция и жилые дома, а также центр обработки данных.

«Каждый объект оборудован работающими системами, сетями и устройствами, настроенными так, как они были бы работали в реальной жизни», — отмечается в сообщении.

Проект был запущен в феврале 2025 года, и с тех пор обучение в этом центре прошли уже 1,4 тысячи специалистов.

В одном из учебных сценариев участники обыскивают дом, заполненный интернет-устройствами, и принимают решения о том, что изъять, а что оставить. В другом случае они исполняют ордер на обыск в компании и взаимодействуют с системными администраторами для доступа к данным, скрытым в корпоративной сети.

Кроме того, здесь проводятся тренировки по выявлению источников утечек данных, отслеживанию распространения вредоносных программ и многим другим аспектам кибербезопасности.

Ранее пароли Агентства по кибербезопасности США утекли в открытый доступ из-за подрядчика

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