ФБР построило полноценную модель города для обучения агентов

Федеральное бюро расследований (ФБР) США создало уникальную модель города для обучения своих агентов использованию кибертехнологий в расследованиях преступлений. Об этом сообщает РИА Новости.
Модель с двухэтажными зданиями в натуральную величину расположена в закрытом помещении в штате Алабама и занимает площадь чуть более двух тысяч квадратных метров.
Внутри «города» находятся различные объекты, такие как гостиница, продуктовый магазин, суд, автозаправочная станция и жилые дома, а также центр обработки данных.
«Каждый объект оборудован работающими системами, сетями и устройствами, настроенными так, как они были бы работали в реальной жизни», — отмечается в сообщении.
Проект был запущен в феврале 2025 года, и с тех пор обучение в этом центре прошли уже 1,4 тысячи специалистов.
В одном из учебных сценариев участники обыскивают дом, заполненный интернет-устройствами, и принимают решения о том, что изъять, а что оставить. В другом случае они исполняют ордер на обыск в компании и взаимодействуют с системными администраторами для доступа к данным, скрытым в корпоративной сети.
Кроме того, здесь проводятся тренировки по выявлению источников утечек данных, отслеживанию распространения вредоносных программ и многим другим аспектам кибербезопасности.
Ранее пароли Агентства по кибербезопасности США утекли в открытый доступ из-за подрядчика