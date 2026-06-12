День России отметили в зарубежных странах

В Русских домах по всему миру отметили День России

В Русских домах в разных странах прошли мероприятия в честь Дня России, сообщается на сайте Россотрудничества.

В честь Дня России прошли концерты, выставки, мастер-классы, официальные приемы и другие мероприятия.

На Кубе в Ботаническом саду Кинта де лос Молинос прошла «Фиеста Руса». Участники исполняли разные русские песни, а также увидели экспозицию «Россия – самая красивая страна».

В Бейруте (Ливан) в честь Дня России на кладбище «Мар Митр» при храме святого Димитрия открыли мемориал русским военным, погибшим во время Русско-японской и Первой мировой войн.

В Уральске (Казахстан) Русский дом передал два автомобиля Lada Granta для запуска проекта социального такси.

В Русском доме в Брюсселе (Бельгия) открыли фотовыставки РГО «Многонациональная России», «Народы России» и «Культурное наследие России».

Также в Ташкенте прошел праздничный концерт, в рамках которого зрители услышали различные русские песни, среди которых «Старый клен», песни из «Бременских музыкантов» и другие.

Кроме того, в Палестине провели кинопоказ и викторину о России.

Мероприятия в честь Дня России также пройдут в Сербии, Индии, Южной Осетии, Китае, Болгарии и других странах.