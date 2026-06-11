Snapchat скрыл лайки от подростков, чтобы снизить давление на них

Американский мессенджер Snapchat (заблокирован в России с декабря 2025 года) внедрил новые меры безопасности для пользователей в возрасте от 13 до 15 лет. Теперь они смогут делиться своими публикациями в разделе Spotlight только с теми, на кого подписаны, сообщает TechCrunch.

Разработчики также решили исключить некоторые показатели, такие как уровень вовлеченности и количество лайков, из контента для подростков, чтобы снизить давление на пользователей.

Пользователи в возрасте от 16 до 18 лет по-прежнему смогут публиковать материалы в Spotlight, однако доступ к их публикациям будет доступен только для друзей и подписчиков, а также для тех, с кем у них есть общие друзья.

Кроме того, родителям будет предоставлена возможность отслеживать время, которое их дети проводят в различных разделах платформы, включая Stories и Spotlight.

В настоящее время Snapchat не позволяет незнакомым пользователям отправлять запросы на добавление в друзья или сообщения подросткам. Также приложение предупреждает молодежь, если они начинают общение с незнакомцем.

Ранее ЕС обвинил Snapchat в слабой проверке возраста пользователей.