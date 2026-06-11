Российские ИТ-компании, СМИ и разработчики ИИ вышли в финал премии «Цифра — 2026»

Организационный комитет национальной премии в области информационных технологий и искусственного интеллекта «Приоритет: Цифра — 2026» подвел итоги рассмотрения проектов заключительного отборочного тура и объявил новых номинантов конкурса. В число претендентов на победу вошли 40 компаний и организаций, сообщили организаторы.

Всего на соискание премии в текущем сезоне поступило более 200 заявок.

Организаторы отметили, что отечественные цифровые технологии и проекты в области ИИ активно меняют не только повседневную жизнь, но и рабочие процессы, делая привычные задачи проще.

«Российские разработчики продолжают создавать реальные решения, помогающие людям, бизнесу, образованию и государственным институтам работать эффективнее», — сообщил исполнительный директор премии Евгений Пинаев.

По его словам, среди заметных тенденций текущего сезона — рост числа проектов в сферах образования и социальной поддержки населения, а также развитие решений в номинациях «Цифровые решения для малого бизнеса», «Системы управления эффективностью предприятия», «Системы управления взаимоотношениями с клиентами», «Цифровой маркетплейс», «Корпоративные цифровые решения», а также в области цифровой трансформации и технологического прорыва.

В число номинантов заключительного отборочного этапа премии вошли правительство Москвы, Lenta.ru, Сбер и СберТех.

Церемония награждения лауреатов премии пройдет 17 июня в Общественной палате России.

Стратегическим медиапартнером премии выступает медиахолдинг Rambler&Co. Официальными информационными партнерами – «Газета.Ru», Lenta.ru и ИД «Аргументы и Факты».