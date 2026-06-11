Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Российские ИТ-компании, СМИ и разработчики ИИ вышли в финал премии «Цифра — 2026»

Претендентами на победу в премии «Приоритет: Цифра — 2026» стали 40 компаний
Предоставлено пресс-центром премии «Приоритет: Цифра-2026»

Организационный комитет национальной премии в области информационных технологий и искусственного интеллекта «Приоритет: Цифра — 2026» подвел итоги рассмотрения проектов заключительного отборочного тура и объявил новых номинантов конкурса. В число претендентов на победу вошли 40 компаний и организаций, сообщили организаторы.

Всего на соискание премии в текущем сезоне поступило более 200 заявок.

Организаторы отметили, что отечественные цифровые технологии и проекты в области ИИ активно меняют не только повседневную жизнь, но и рабочие процессы, делая привычные задачи проще.

«Российские разработчики продолжают создавать реальные решения, помогающие людям, бизнесу, образованию и государственным институтам работать эффективнее», — сообщил исполнительный директор премии Евгений Пинаев.

По его словам, среди заметных тенденций текущего сезона — рост числа проектов в сферах образования и социальной поддержки населения, а также развитие решений в номинациях «Цифровые решения для малого бизнеса», «Системы управления эффективностью предприятия», «Системы управления взаимоотношениями с клиентами», «Цифровой маркетплейс», «Корпоративные цифровые решения», а также в области цифровой трансформации и технологического прорыва.

В число номинантов заключительного отборочного этапа премии вошли правительство Москвы, Lenta.ru, Сбер и СберТех.

Церемония награждения лауреатов премии пройдет 17 июня в Общественной палате России.

Стратегическим медиапартнером премии выступает медиахолдинг Rambler&Co. Официальными информационными партнерами – «Газета.Ru», Lenta.ru и ИД «Аргументы и Факты».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
У футболистов проблемы с въездом в США перед ЧМ. И ФИФА тут бессильна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!