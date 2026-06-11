«Единая Россия» включит в свою народную программу ответы на стоящие перед страной вызовы

Медведев назвал семь вызовов, которые отразят в программе «Единой России»

Партия «Единая Россия» внесет в свою новую народную программу семь вызовов, стоящих перед страной и обозначенных россиянами. Об этом сообщил председатель политической силы Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета партии.

Первым вызовом с точки зрения значимости жизни в стране Медведев назвал демографию. По его словам, наибольшее количество обращений россиян на сайт партии для сбора инициатив для народной программы посвящено поддержке семей с детьми и развитию инфраструктуры для детей.

«По сути, нашему будущему. Партия уже достаточно давно этим занимается, при этом все шло нарастающим итогом», — отметил он.

В качестве примера Медведев привел уровень младенческой смертности в России — сейчас он один из самых низких в мире.

Второй вызов, который партия отразит в новой народной программе, касается дефицита кадров и появления новых профессий.

Кроме того, как сообщил Медведев, вторая по популярности тема предложений россиян в новую народную программу — повышение жилищной и транспортной доступности.

«Третий вызов — неравномерное развитие наших регионов. Россия — самая большая по протяженности страна в мире, и понятно, что это создает определенные проблемы. Но нужно всю страну обустроить так, чтобы граждане имели равный доступ к основным базовым параметрам, обеспечивающим им нормальную жизнь», — подчеркнул он.

Четвертым вызовом назван внешнеэкономический. Пятый касается технологического уклада, и охватывает такие направления, как искусственный интеллект, беспилотные системы, биотехнологии, космические технологии, робототехника, роботизация.

По мнению Медведева, у России есть все возможности сохранить позиции лидера в этой сфере.

Следующее направление народной программы — преодоление идеологического вызова. Для этого, по словам Медведева, необходимо предпринимать меры для сохранения исторической памяти и укрепления ценностных основ России.

На вызов о безопасности Россия, по его мнению, должна отвечать успешным и победным завершением СВО, и в дальнейшем развивать отрасли, обеспечивающие обороноспособность и безопасность государства.

Ранее сообщалось, что рамку своей программы на десятилетия «Единая Россия» представит в июне, а в августе — народную программу на пять лет.